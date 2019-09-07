حقائب ونظارات من وحي دانة الطويرش

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - تشارك دانة الطويرش متابعي صفحتها الخاصّة عبر "إنستقرام"، والذين يبلغ عددهم أكثر من مليونين و٢٠٠ ألف، بعدة اهتمامات لها؛ أبرزها الأكل والمجوهرات والأزياء وغيرها. ويلاحِظُ من يتابعها باهتمامٍ حبَّها المفرط للنظارات والحقائب التي تختارها بعناية دقيقة وبأشكال عصرية وأنيقة تناسب جميعَ الفئات العمرية، والتي تُعتبر من أبرز ما يميِّز مظهرَها، لذا جمعنا لكِ عدةَ صور من تنسيقاتها؛ لتجمعي منها أفكارًا تناسب مظهركِ.

أكسسوارات ومجوهرات دانة الطويرش

دانة الطويرش

نسقت دانة عدة حقائب ونظارات معًا بطرق مميزة، أبرزها حقيبة صغيرة بُنية مزينة بقماش ملون مع نظارات بعدسات زرقاء وإطار أبيض، وحقيبة فوشيا مزينة بالذهبي مع نظارة سُكَّرية مصممة بتصميم عصري، وأطلَّت بحقيبة بيضاء صغيرة مع نظارات سوداء مستطيلة، وحقيبة صوفية باللون الأبيض مع نظارات سوداء بتصميم عصري، وظهرت بحقيبة خضراء على شكل سلة مع نظارات سوداء بتصميم قلب مميز، ونظارات ناعمة بعدسات ضخمة مع حقيبة زهرية بنقط صُمِّمَتْ بشكل شبابي مميز، وتزيَّنت بحقيبة سوداء بشكل نصف دائرة مع نظارة سوداء مميزة.

حقائب ونظارات بأسلوب دانة الطويرش





في حين تجملت بأكثر من نظارة؛ منها نظارة بنية بنقشة نمر، ونظارة عصرية باللون الفضي تزينها سلسلة، وتألقت بنظارة سوداء بشكل عصري مزينة بخط فضي من الجوانب، لتعطيها مظهرًا أنيقًا وشبابيًّا، ونظارة عصرية مميزة بإطار ذهبي ضخم مزيَّن بعدسات حمراء وعدة فصوص، كما ارتدتْ نظارةً عصرية وشبابية ضخمة صُمِّمَتْ بإطار ذهبي ضخم وعدسات بنية وعن الحقائب فقد اختارت حقيبة قش مع ممسك أحمر وعدة نقوش باللون الأحمر والأصفر، وأخرى سوداء صغيرة.

نظارات وحقائب من دانة الطويرش

الفاشينيستا دانة الطويرش تُلهمكِ أفكارًا لجلابيات مذهلة