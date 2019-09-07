استشاري طاقة حيوية توضح كيفية تحقيق قانون الاستحقاق أحد أهم القوانين الكونية

هناك بعض القوانين الكونية والتي يجب علينا فهمها جيدا حتى نستطيع ان نعيش بشكل جيد واذا فهمتها خطأ او طبقتها خطأ تسبب لي العديد من المشاكل في الحياة، هذا ما أكدته استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والاحجار الكريمة، وأوضحت إن قانون الاستحقاق من أهم القوانين الكونية فالله سبحانه وتعالى اسمه الحق والله سبحانه وتعاله اسمه العدل فيعطي لكل واحد حقه ، فهناك كثيرون يسئلون انفسهم لماذا اعيش فقير ؟ او هناك كثيرون عندما يحدث لهم شئ يقولون انا لا استحق ان يحدث لي هذا، ولكن في الحقيقة هو يستحق ذلك فيكون اما اختبار من عند الله او ابتلاء ، فلابد لكي احقق الاستحقاق الكوني ان ارضى بما قسمه الله لي، فأحيانا تحدث لنا كوارث في حياتنا وبعد حدوثها نحمد ربنا كثيرا على حدوثها ونكتشف ان حدوث تلك الكوارث كان سبب في حدوث خير لنا.

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وتابعت: قانون الاستحقاق يعتمد على اقتناع الشخص بأنه يستحق ما هو عليه من زوج وابناء وحياة وعمل وايضا يستحق الافضل ولكن بالسعي لكي يكون افضل فلا يمكن ان اردد بداخلي عبارة انا استحق ان اكون ثري دون ان ابذل مجهودا في عملي واكتساب العديد من الخبرات، لا يمكن ان اردد عبارة انا جميلة دون ان اهتم بجسمي ومظهري ورشاقتي ونوعية الطعام الذي اتناوله.

وأكدت هناك شئ اخر يؤثر على قانون الاستحقاق وهو تدمير الذات، فعلى سبيل المثال اقول انا لا استطيع ان اكون مثل فلان....

و اشارت الي ان هناك بعض الاحجار الكريمة التي تعزز قانون الاستحقاق مثل احجار "التايجر اي" الذي يمكن ارتداؤه على هيئة اساور وعقد فيجعل اشارت المخ سريعه جدا وينقل الاشارت بشكل اسرع بين فصين المخ الايمن والايسر، ويجعل قرارات الانسان سريعه، فلكل نوع من الاحجار الكريمة له ذبذبات تقوي شئ داخل الانسان.

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وهناك الاحجار التي تخص السبع شاكرات في الجسم، فعندما اشعر بالاضطراب وان مشاعري تؤثر على تفكيري، وان حياتي بها لخبطة، عندما ارتديها تساعد كثيرا على التخلص من هذا الشعور وخلق حياة هادئة.

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