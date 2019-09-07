مجوهرات كارتييه تحرص على تقديم مجموعات ذات تصميمات خالدة وأنيقة

تتميز دار كارتييه دائمًا بإصدار مجموعاتها الخاصة من المجوهرات، وهي تحرص على تقديم مجوهرات ذات تصميمات خالدة وأنيقة في كل مجموعة تقدمها. تعرفي إلى هذه المجموعات الصادرة عن كارتييه.

Magnitude

تتمحور مجموعة ماغنيتود للمجوهرات الفاخرة التي أطلقتها دار كارتييه حول فكرة تصادم المواد إذ تجتمع الأحجار الثمينة بالأحجار الخام الزخرفية لتعطي إبداعات مدهشة ونادرة في عالم المجوهرات الفاخرة. هو لقاء غير متوقع إذ يخلق هذا الأسلوب القوي توازنًا بين التقنية والموهبة الإبداعية التي لطالما جدّدتها كارتييه منذ أوائل القرن العشرين.

APHÉLIE

اختارت كارتييه لهذه القلادة المصنوعة من الذهب الوردي حليةً متدليةً من حجر كوارتز ذي شوائب إبريّة باللون البني الذهبي. يتميّز الحجر الكريم المبهر بكثافة قل نظيرها ومادة يكتنفها الغموض، ويخطف الأنظار بألوانه المفعمة بالدفء لا بل أيضاً بشفافيته وعمقه. تتباهى الشرابات المفصلية بشكل يحاكي نمط أشعة الشمس حول حجر الكابوشون، كاشفةً النقاب عن شوائب ذهبية بسحر لا يوصف.

THÉIA

تقوم هذه القلادة على توليفة أخّاذة من سبعة أحجار زمرد كولومبية مستديرة الشكل.عمد مصممو المجوهرات في دار كارتييه إلى وضع هذه الأحجار الكريمة التي تشتهر برقتها على أحجار الكريستال الصخري متعددة الطبقات. كما تشكّل أحجار الزمرد ثنائياً رائعاً مع الكريستال الصخري إذ يبدو الحجران وكأنهما يتصادمان ليلد من هذا رحم التصادم تموّجات مبهرة.تتخذ الجهة الخلفية للكريستال الصخري طابعاً متعدد الأوجه لدى ملامستها البشرة. تُعتبَر هذه التقنية أحد أسرار صائغي المجوهرات. قد لا تكون واضحة للعيان إلا أنّها تزيد من بريق أحجار الزمرد.

ÉQUINOXE

يطلق سديم من الماسات الصفراء، والبرتقالية والبيضاء، والياقوت الأصفر المائل إلى البرتقالي وحجر اللازورد، العنان لعالم استثنائي يحمل بصمة كارتييه من أوله إلى آخره.

يتزاوج اللونان الأزرق النقي والأصفر بتناغم مميز حول حجر الياقوت المركزي الذي يبدو وكأنه يلقي بأشعته الذهبية على القطعة بأكملها. هذا الحجر هو الشمس بذاتها! يتباهى الحجر بلونه الغني الأخاذ وشكله ثماني الأضلاع، قل إنه يبعث شعاعاً لشبكة مرنة ومفصلية من الماسات الملوّنة.



YUMA

في هذه القلادة، تجسّد كارتييه تغيرات الشمس في لوحة مذهلة من الماسات التي تتراوح ألوانها بين الأصفر الذهبي والبني.تساهم أشكال القطْع المتعددة، والألوان الغنية التي تكتسي بها الأحجار واللمسات البرّاقة في تعزيز سحر القطعة. كما تسلّط الخطوط الجرافيكية للتصميم الضوء على بريق هذه القلادة المستوحاة من الشمس.

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SORELI

اختارَت كارتييه أن تضع في وسط هذه الساعة المذهلة حجر كوارتز ذا شوائب إبرية بقطْع كابوشون. وقع الخيار على هذا الحجر الشفاف نظراً لبريقه الشديد، ولونه العسلي وشكله المقوّس بقطْع كابوشون. كما تحيط به ماسات على شكل طائرة ورقية وبقطْع بريانت.تنبعث الحياة في هذا الحجر الذي تداعبه خيوط ضوئية، فيلقي ببريقه على صفوف من الماسات المتلألئة.

ZEMIA

يتألف هذا السوار من الياقوت الأزرق والبنفسجي، وعقيق سبيسارتيت والماس ويتوسطه حجر أوبال ماتريكس عيار 77،27 قيراطاً.

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