روزي هنتنجتون وايتلى بمظهر "سيتيناتي" مُميز ونظارتها بـ328 جنيه استرليني

تعلم النجمة و السوبر موديل الشهيرة روزي هنتنجتون وايتلي كيف تبرز جمال إطلالتها، حيث تلتقط دائما الصور التي تحمل روح الإثارة وهو ما يخطف دائما أنظار عشاقها ومرتادي صفحاتها المختلفة بمواقع التواصل الأجتماعي.

وظهرت روزي هنتنجتون وايتلي بصورة جديدة نشرتها علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام" ، ظهرت روزي البالغة من العمر 32 عام بإطلالة "ستيناتي" مميزة ، فكانت ترتدي "جاكت" بإحدي درجات اللون البني، و نظارة شمس من تصميم "Bottega Veneta " وصل سعرها إلي 328 جنيه استرليني.

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