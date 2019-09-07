عديمو الرغبة الجنسية.. حب بلا زواج وعلاقات أو أطفال

الأشخاص عديمو الرغبة الجنسية، رغم أنهم لا يزالون تحت البحث والتقصي، إلا أنهم يعيشون وبدأوا في الإعلان عن أنفسهم، باعتبارهم "الشخصية الخضراء"، وأفرد موقع "بي بي سي"، تقريرا يتحدث عنهم قال إنهم أكثر ما وجدوا في الصين، والمملكة المتحدة.

وأوضح التقرير أن نحو 1% من سكان بريطانيا يعانون من انعدام الميل الجنسي، أو الرغبة الجنسية تجاه الطرف الآخر، ولكن لا توجد إحصائية محددة في الصين، ولكن تشير الإحصائات الأولية إلى وجود نحو 10 مليون شخص لا يميلون جنسيا من بلد تعدادها أكثر من مليار شخص فوق سن الـ20.

وتحدث التقرير عن حالة دايان شي بالأخص، وهي فتاة في بداية العشرينيات من العمر، لا ترى عيبا أو مشكلة في عدم ميلها جنسيا، وشعرت بهذا الأمر في البداية بعد مواعدتها رجلا كنديا، لم تشعر بأي ميل جنسي إليه، وهو ما جعلها تبدأ في البحث عن حالتها.

الإنترنت الفضاء الواسع وجدت فيه دايان ضالتها، مجموعة كبيرة تتحدث عن أشخاص لا يميلون إلى الطرف الآخر بشكل جنسي تماما، وإنما في المقابل هناك حب ورومانسية متابدلة، تقول دايان، "أشعر أنني لم أعرف أبدا ماهية الميل الجنسي ولم أشعر به. غير أني لا أعتبر الخلو من الرغبة الجنسية شيئا جيدا بالنسبة لي، كما أظن أن الجنس شيء بلا معنى أو فائدة".

وتستخدم دايان ومن هم يعانون من ضعف الرغبة الجنسية منصات تواصل اجتماعي مختلفة في الصين، وينشطون عليها وتختلف تلك الحالة عن التبتُّل، الذي يكون اختيارا أو ناجما عن عجز جنسي يترتب عليه فقدان الانجذاب نحو الجنس، ويترك صاحبه يعاني حالة من الضيق.

بعد البحث والتعمق تأكدت دايان أن هذا هو ما تشعر به، ورغم الأبحاث في الصين حول هذا الأمر، إلا أن هذا المجتمع لا تزال المعلومات حوله غامضة وغير متوفرة، ويحاول التعبير عن نفسه عبر "السوشيال ميديا"، ويجد صعوبة في الاندماج مع المجتمع الذي يقدس الزواج وإنجاب الأطفال، والأسرة، لذا وجدت دايان صعوبة في إبلاغ والديها بما تشعر به.

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كانت الأم أكثر تفهما، وقالت لها إنها لن ترغمها على الزواج من شخص لا تميل له، بينما الأب كان أكثر عنادا، وأكد لها إنها ستشعر برغبة جنسية إذا قابلت شخصا صحيحا وأحبته بصدق، ويشترك عديمو الرغبة الجنسية في الغالب في التعرض لمواقف معينة خضعوا فيها لبعض الأسئلة المحرجة، وكان النبذ مصيرهم.

تقول دايان، "أعتقد أن منظومة الزواج لا تصب في مصلحة المرأة، إنما هي مصيدة كبرى. ولو أمكن الإنجاب دونما جنس وزواج، لكان في إمكان الناس التمتع بنصيب أكبر من الحريات الشخصية"، لذا ترى أنه رغم وجود أصدقاء حولها كثر إلا أنها ستعيش باقي حياتها وحيدة، لأنها من الصعب أن تجد شريكا يحبها وبتفق معها من الناحسة الرومانسية فقط.

تدرس الباحثة داي وونغ الأقليات الجنسية في الصين على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وتقول إن تلك الفئة من الأشخاص تسمى "الرومانسيون"، لا يجدون في أنفسهم ميلا إلى ممارسة الجنس، لكنهم يجدون ميلا إلى المشاعر الرومانسية في حد ذاتها، ولهم عشرات المجموعات على الإنترنت، وتصم عشرات الآلاف من الأشخاص منعدمي الرغبة الجنسية، ويطلقون كذلك على أنفسهم "الشخصية الخضراء".

هؤلاء يدعمون فكرة الزواج بلا إنجاب أو جنس، فقط يعيش فردين من نفس النوع الاجتماعي، أو من نوعين مختلفين في بيت واحد، بشكل رومانسي بالحب، ويلجأ البعض إلى تعبير "الحب الأفلاطوني" للحديث عن نوعٍ يتطلعون إليه من الحب الذي لا يخالطه الجنس، ويتنوع هؤلاء الرومانسيون عديمو الجنس بين فئة تفضِّل الصداقة الرومانسية فقط، وأخرى تقول إنها لا تشعر بأي عاطفة لكنها تحب أن تحقق ذلك وتجربه.