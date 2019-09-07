"عروسة البحر".. شيري عادل بفستان أبيض "أوفشلودرز" على الشاطئ

"الله عروسة البحر"، و"قمر يا شيري انتي وضحكتك"، تعليقات كثيرة تلقتها الفنانة شيري عادل من متابعيها وجمهورها عبر صفحتها الشخصية على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت شيري مجموعة من الصور لها بعد وقت قصير من إعلان طلاقها عن الداعية معز مسعود، وهي على أحد الشواطئ، فيما لم تحدد مكانه.

ارتدت شيري، فستانا أبيض "أوفشلودرز"، مفتوح من منطقة الصدر، وحتى فوق الركبة بقليل، مع شعر كيرلي، ووقفت وسط الأمواج.

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ومن بين التعليقات التي تلقتها كذلك، "ضحكتك بتنور الدنيا"، و"تججني بجد، والمكان ده تحفة".

وبدأت شيري عادل في مشاركة متابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية عبر "إنستجرام".