صور.. طريقة مبتكرة لتنظيف الأساور والمجوهرات

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بالقليل من الماء الساخن، وبخاخ التنظيف المستخدم في البيت، توصلت سيدة بريطانية إلى طريقة جديدة ومبتكرة لتنظيف أساورها ومجوهراتها.
وتقول آن ماري نورمان، إنها مزجت الماء الساخن، مع بعض القطرات من بخاخ التنظيف في وعاء عميق، ووضعت فيه أساورها وإكسسواراتها، ولم تكن تتخيل أنها متسخة إلى هذا الحد بحسب ما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية.
وشاركت آن تجربتها مع متابعيها عبر "السوشيال ميديا"، ولقت رواجا كبيرا بينهم، وبدأت سيدات أخريات بتجربة الطريقة نفسها لتنظيف المجوهرات.
وقالت آن إنه يجب مراعاة تنظيف تلك الإكسسوارات، حيث تتسخ سريعا دون أن نشعر، وتوضع المجوهرات في هذا السائل لمدة 5 دقائق فقط؛ لتخرج منه نظيفة تماما.
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