5 عارضات متحولات جنسيًا يقدن عالم الأزياء حول العالم.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائمًا عالم صناعة وعرض الأزياء في تطور وجديد، لكن ما لم يخطر على بالنا من قبل أن ذلك التطور سيتوسع ليشمل المتحولين جنسيًا.

نشرت مجلة "هاربر بازار"، أن 5 من أشهر عارضات الأزياء لماركات وخطوط أزياء عالمية مثل شانيل وفيكتوريا سيكريت قد استخدمت عارضات أزياء متحولات جنسيًا كواجهة لها متحدية جميع الانتقادات والعواقب التي ستترتب على ذلك.

وعلى الرغم من ذلك قدن خطوة التغيير الكبير في تلك الصناعة وليس ذلك فقط، لقد أصبحت تلك العارضات يقدن مهنة عرض الأزياء حول العالم ويحصدن إعجاب الملايين.

وإليكِ قائمة بتلك العارضات:

فالنتينا سامبايو

تعد فالنتينا سامبايو البرازيلية المولد أول عارضة أزياء متحولة جنسيًا لماركة فيكتوريا سيكريت وتبلغ من العمر 22 عامًا، وكانت حديث الصحف لهذا العام، ولم تتحقق شهرة فالنتينا التي تحولت جنسيًا إلى فتاه بعد عمر الـ 12 والتي ترفض إلى الآن الإفصاح عن اسمها، قبل عملية التحويل؛ فقد كانت متحدثة باسم شركة لوريال وظهرت على أغلفة أشهر المجلات مثل "إل" بنسختها الأمريكية، و"فوج" بنسختها البرازيلية و"فانتي فير" بنسختها الإيطالية.

ثيودورا "تيدي كوينليفان":

في أغسطس لهذا العام أصبحت ثيودورا الوجه الرسمي لماركة شانيل، وأول من اكتشفها هو نيكولاس غيسكييه المخرج الإبداعي لعروض لويس فويتون في عام 2015 وتحولت من تيدي لثيودورا وهي تبلغ من العمر 16 عامًا ولكنها لم تفصح عن تحولها الجنسي حتى عام 2017. وحققت ثيودورا شهرة واسعة بمشاركتها في منصات عروض الأزياء لأهم الأسماء العالمية مثل كارولينا هيريرا، لويس فويتون، جيريمي سكوت وديور وسانت لوران.

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هانتر شيفر:

ممثلة وعارضة أزياء متحولة جنسيًا ومدافعة عن حقوق المثليين شاركت في أهم عروض الأزياء لـ"ديور ، مياو ميو ، ريك أوينز ، ميزون مارجيلا ، هيلموت لانج" وغيرها من مشاهير عالم صناعة الأزياء، وقد تحولت هانتر إلى فتاه خلال دراستها الثانوية.

إنديا مور:

عملت كعارضة أزياء متحولة جنسيًا منذ سن الـ 15 حيث في ذلك الوقت كان توظيف أمثالها يعد مخاطرة كبيرة، ثم بدأت في العمل لدى أشهر الماركات العالمية مثل "جوتشي وديور" وهي في سن الـ 24، وتعدُّ من أكثر الشخصيات تاثيرًا في عام 2019 وتشارك الآن في بطولة برنامج تلفزيوني يتحدث عن المتحولين جنسيًا الذين تولوا أدوارًا قيادية، وكان لها تجربة تمثيلية ناجحة لاقت استحسان النقاد في عام 2017 في فيلم Saturday Church.

اندريجا بيجيك:

أول عارضة أزياء بوسنية أسترالية متحولة جنسيًا توقع على عقد مستحضرات تجميل وتظهر على أغلفة عديدة من المجلات، وكانت تشتهر بخشونة المظهر وخصوصًا أنها كانت عارضة أزياء للملابس النسائية والرجالية لأمثال جان بول غوتييه ومارك جاكوبس، ولكنها صرّحت في عام 2013 أنها متحولة جنسيًا، وحققت شهرة واسعة بعد أن اصبحت الوجه الرسمي للعلامة التجارية الشهيرة للملابس الداخلية "بوندز".