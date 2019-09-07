النجمات تتألقن في مهرجان "البندقية السينمائي" بفساتين ساحرة من تصميم عربي

لا يمرّ أي مهرجان دولي ولا تخلو أي سجادة حمراء من أجمل التصاميم التي تتمايل بها النجمات بكل أناقة وتحمل توقيع مصممين عرب باتت أسماؤهم عالمية ومرجعاً لأهم النجمات. وضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي تألقت النجمات بفساتين ساحرة من تصميم عربي، للمصمم زهير مراد حصة مميّزة على السجادة الحمراء، الممثلة والعارضة مولي سيمز خطفت الانظار بإطلالتين حملتا توقيعه الفستان الاول تميّز بالكشاكش والشق الجانبي، أما الثاني فجاء بقصة صدر منخفضة جدا. أما Madalina Diana Ghenea فخطفت الأنظار بإطلالتها الذهبية الساحرة من تصميم زهير مراد.

باللون الأسود أطلت المخرجة نادين لبكي في فستان أنيق من توقيع المصمم جورج حبيقة مزود بقلادة ماسية براقة، كذلك تألقت غولشفتي فاراهاني في فستان من تصميم ربيع كيروز تميز بقصة الصدر الهندسية وتنورته الواسعة. أما laysla de oliveira فإختارت فستاناً من تصميم ريم عكرا Reem Acra جريء من حيث القصة.

اقرا ايضاً:

سيستين سيلفستر ستالون تلفت الأنظار في مهرجان البندقية السينمائي بفستان أزرق

المصمم اللبناني طوني ورد، إهتم بإطلالتي الممثلة التركية مريم أوزرلي التي تألقت بتصميمين الأول باللون الذهبي ومن دون أكمام، والثاني أخضر تميز بالشك وتنورة التول الشفافة. كذلك تألقت باولا توراني في فستان براق من تصميم طوني ورد.

Advertisements

كذلك خطفتGabrielle Caunesil الانظار في فستان باللون الفوشيا بقصة غير متساوية من تصميم رامي قاضي تميّز بشكّ الكريستالات، في حين تألقت Alessandra Mastronardi بتوقيع المصمم ايلي صعب.

قد يهمك ايضاً:

أمل علم الدين وجورج كلوني يخطفان الأنظار في مهرجان البندقية

إطلالة إيزابيل غولارت المثيرة حديث حضور مهرجان البندقية