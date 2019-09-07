مكياج خريف 2019 ..5 اتجاهات عليك اعتمادها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 01:38 مساءً - لا تزال الخطوط الكلاسيكية حاضرة في صيحات مكياج خريف 2019، إلا أن عروض هذا الموسم حملت اتجاهات جديدة ولافتة عكست الكثير من الإبداع والابتكار، ووعدت بإطلالات جذابة ومميّزة في الموسم المقبل.



1. ابتكار في الرموش Arty Eyelashes

عرض براندو ماكسويل



منح خبراء التجميل حيزاً كبيراً لتزيين الرموش، وابتعدوا عن الخطوات التقليدية في تطبيق الماسكرا. في عرض كريستيان ديور Christian Dior أطلت العارضات بظلال عيون أحادية داكنة، مع رموش زيّنتها خطوط سوداء متفرّقة زادت المكياج غرابة.

أما في عرض براندو ماكسويل Brandon Maxwell فقد كانت الرموش مغطاة بطبقات سميكة من الماسكرا جعلتها تبدو لافتة وأكثر كثافة.



2. حواجب بارزة Statement Eyebrows

عرض برادا



ما نعنيه بـ الحواجب البارزة ليس جرأة تحديدها إنما الطريقة التي برزت فيها. ففي بعض العروض بدت الحواجب عريضة بطريقة مبالغة مثل عرض شانيل CHANEL.

في عروض أخرى كانت ممحوّة تماماً ومع ذلك كان تأثيرها لافتا، كما بدا الامر في عرض برادا Prada.

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3. ظلال مشرقة The Disco Look

عرض درايز فان نوتن



برزت صيحة الظلال المشرقة بقوّة في عروض خريف 2019 وهي مستوحاة من أجواء الديسكو في حقبة السبعينيات. رأيناها بمزيج من الظلال المتلألئة في عرض رودارتي Rodarte.

وجاءت مرقّطة ومبعثرة بأسلوب فوضوي جذاب على جفون العارضات في عرض درايز فان نوتن Dries Van Noten.



4. الشفاه الحمراء The Red Lip

عرض سلفاتوري فيراغامو



اللون الأحمر ليس صيحة جديدة أو مستحدثة في أحمر الشفاه، لكن ما جعله لافتاً هذا الموسم هو استخدامه بهدف بث عنصر الإثارة ضمن مكياج لافت. استخدم خبراء التجميل درجات متنوّعة من الأحمر، رأيناه بدرجته الهادئة مع مكياج طبيعي في عرض أوسكار دي لارينتا Oscar de la Renta فبدت الإطلالات ناعمة.

كما جاء أحمر الشفاه بدرجة داكنة أقرب إلى الفوشيا في عرض سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo.



5. أيلاينر مجنّح The Eye Wings

عرض سان لوران



لم يأتِ الأيلاينر في مجموعات هذا الخريف تقليديا، إنما على شكل أجنحة بارزة، بدت في بعض العروض ملتوية كما في عرض لويس فويتون Louis Vuitton.

في حين امتدت بخطوط جالسة وطويلة في عروض أخرى مثل عرض سان لوران Saint Laurent.

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