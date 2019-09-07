أفضل خلطات طبيعية لتبييض البشرة الدهنية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 01:38 مساءً - تحتاج البشرة الدهنية إلى أقنعة خاصة للتبييض تناسب افرازاتها الدهنية المفرطة، حيث تنظفها بعمق وتنقي كامل المسام من الأوساخ العالقة في الأعماق، كما تزيل الخلايا الميتة وتكشف عن طبقات جلد جديدة أكثر نضارة ونعومة ونقاءً، وفي ما يلي أجمل وأفضل الخلطات المنزلية والطبيعية لتبييض البشرة الدهنية.

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خلطة الطين

خلطات طبيعية لتبييض البشرة



يعدّ قناع الطين من العلاجات المنزلية المميزة والرائعة لتبييض وتنقية البشرة الدهنية، وإزالة الأوساخ منها، فقط اخلطي مع 3 ملاعق كبيرة من الطين الطبيعي مع القليل من ماء الورد، وطبقيها على كامل بشرة الوجه لمدة 20 دقيقة، واتركيها تنشف ثم أزيليها برفق بالماء الدافىء ثم البارد.



خلطة الليمون وبياض البيض والعسل

خلطات طبيعية لتبييض البشرة



يمكنكِ الاستعانة بعصير نصف حبة ليمون مع ملعقة من عصير الغريب فروت إذا توافرت لديكِ، وأضيفي إليها بياض بيضة كاملة، وملعقة من بودرة الحليب مع ملعقة من العسل النقي، واخلطي المكونات جيدًا ثم استخدمي القناع على كامل البشرة، حيث يعمل على امتصاص الزهم وتنقية البشرة وتفتيح لونها مرة بعد الأخرى، ويمكنكِ تكرار هذا القناع مرة في الأسبوع مع أهمية توفير الوقاية المثالية للبشرة خلال التعرض لأشعة الشمس.



قناع الطماطم

خلطات طبيعية لتبييض البشرة



تعدّ الطماطم من أفضل العلاجات لتفتيح البشرة الدهنية التي تعاني زيادة إفرازات الزهم، لاحتوائها على معدلات مثالية من فيتامين C القابض، ومحاربة البثور وموازنة الحموضة في البشرة، ما يمنح البشرة المزيد من الإشراق والنضارة والنعومة والليونة.

فقط قسّمي حبة الطماطم إلى قسمين ثم افركي بلطف بها على البشرة، واتركي البشرة تجف ثم اشطفي القناع بالماء الدافىء ثم البارد، ورطبي بشرتكِ كالمعتاد بعد نزع القناع وتجفيف البشرة.



قناع الموز والعسل وبياض البيض

خلطات طبيعية لتبييض البشرة



يُعرف الموز بقدرته الفائقة على تبييض البشرة بخاصة بعد خلطه مع ملعقة العسل النقي وزلال البيض المبيّض والقابض للمسام. فقط اهرسي موزة طازجة وأضيفي إليها القليل من العسل النقي وزلال بيضة كاملة، وبعض النقاط من عصير الليمون، واخلطي المكونات جيدًا ثم وزعيها على سطح البشرة واتركيها لمدة 10 دقائق، ثم أزيلي القناع بالماء البارد، وكرري الوصفة 3 مرات أسبوعيًّا.



هذه الخلطات غنية بالفيتامين سي الذي يعدّ من أهم الطرق الطبيعية لتبييض البشرة الدهنية، ومحاربة الافرازات الدهنية المفرطة، لمظهر بشرة نضر ومتوازن بلون فاتح، ومظهر خالٍ من الإفرازات الدهنية.

داومي على هذه الماسكات السحرية وتألقي ببشرة فاتحة اللون وخالية من الإفرازات الدهنية يومًا بعد يوم.

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