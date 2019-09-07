بينهن شهيرة ودلال عبدالعزيز.. نجمات الفن يحتفلن بعيد ميلاد رجاء الجداوي الـ81

"صداقة العمر والفن الحلو"، عبارة هنأت بها الإعلامية بوسي شلبي الفنانة رجاء الجداوي، بمناسبة يوم ميلادها الـ81، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

احتفال عيد الميلاد ضم عدد كبير من نجمات الفن، والتي تجمع بينهن صداقة كبيرة برجاء، وكان من أبرز الحضور، الفنانة دلال عبد العزيز، وشهيرة، وعبير صبري، والإعلامية لميس الحديدي، وإلهام شاهين، وصابرين.

لم يفوت نجوم ونجمات الفن، تهنئة الفنانة رجاء الجداوي، بيوم ميلادها، حيث غازلها الفنان هشام ماجد، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال نشر صوره تجمعه بها، وأرفقت تعليقًا عليها قائلًا:"كل سنة وانتي طيبة يا أشيك حاجة في مصر".

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وحصدت الصورة الكثير من تعليقات المتابعين: "أحلى وصف ليها الحقيقة" "كل سنة وأنتي بألف خير وصحة يا قمراية" "ما شاء الله يا أرقى سيدة في حياتي"، "أنا عرفت ليه أنا شيك عشان عيد ميلادي نفس يوم الفنانة".

وهنأتها الفنانة شيماء سيف، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، حيث قالت: "عيد ميلاد ملكة قلبي وحبيبتي وكل حاجة حلوة في الدنيا، أحلى جوجو وأشيك جوجو وأخف دم جوجو، بحبك أوي وكل سنة وانتي ملكة متوجة في قلوبنا يا ست الهوانم".

الفنانة رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1938، وهي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، بدأت حياتها كعارضة أزياء، وحصلت على وشاح "سمراء القاهرة" في كرنفال بحديقة الأندلس الذي حصلت من خلاله على جائزة ملكة حوض البحر المتوسط.