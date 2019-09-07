فيديو.. إيفانكا ترامب ترقص في أسواق بارجواي

في لقطة طريقة وثقتها عدسات الكاميرات، حيث رقصت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جولتها بأحد الأسواق في أمريكا الجنوبية.
وظهرت إيفانكا وسط أجواء من الفرح، وهي ترقص مع السيدات الباراجوايات بالطريقة التراثية، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".
واستجابت إيفانكا لدعوات السيدات على الرقص معهن، وبدأت تتراقص على أنغام الموسيقى أمام عدد من المسؤولين.
والتقت إيفانكا ترامب برئيس بارجواي، ماريو عبده بينيتز، وأعلنت التزامها برأس مال إضافي، قدره 500 مليون دولار، لصندوق لمساعدة سيدات الأعمال في المنطقة.
وتهدف رحلة إيفانكا ترامب إلى الترويج لمبادرة البيت الأبيض من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة، وشملت توقفين سابقين في الأرجنتين وكولومبيا.
ووصلت إيفانكا إلى أسونسيون عاصمة باراجواي مساء الخميس، ويرافقها في الجولة نائب وزير الخارجية جون سوليفان.
وقالت إيفانكا إن الالتزامات المالية لـ"مبادرة ازدهار المرأة والتنمية العالمية"، ستتضاعف بإضافة نحو "500 مليون دولار لرأس مال القطاع الخاص" برائدات أعمال.
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