الإفتاء توضح حكم استعمال المسك في الفرج بعد انقطاع الدم للحائض والنفساء

أرسلت إحدى السيدات، سؤالًا للموقع الرسمي التابع لدار الإفتاء المصرية، تضمن الآتي: "ما حكم استعمال المسك في الفرج للمرأة الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم للنظافة؟".

ومن جانبه، أكدت الإفتاء، أنه: "يُسن للمرأة المغتسلة من حيض أو نفاس استعمال المسك في تطييب الفرج عند الاغتسال، فإن لم تجد مِسكًا فأي طيبٍ آخر، وذلك ما لم تكن محرمةً بحجٍّ أو عمرة أو معتدةً من وفاة".

وأوضحت "الإفتاء" أن هذا الرأي، ما ذهب له الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لما ورد عَن السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: «خذي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فتطهري بِهَا»، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: «تطهري بِهَا»، قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، تطهري!» فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَىَّ فَقُلْتُ: تتبَّعي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ" رواه البخاري".

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وعن كيفية استعماله، أشارت الدار، إلا أنه على السيدة، أن تأخذ المسك، وتجعله في قطن، وتدخلها الفَرْجَ، ليقطع رائحة دم الحيض أو النفاس.