نصائح لتكثيف شعر اللحية

تؤثر صحتك العامة على كل شيء، بما في ذلك اللحية، وهناك عادات نمط الحياة التي قد تجعلك أكثر صحة وتساعدك على تحقيق لحية أكثر كمالا بشكل أسرع، وذلك بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي.

ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة تحسن تدفق الدم، ما يساعد على تحفيز نمو بصيلات الشعر.

التمارين مثل رفع الأثقال وتدريب القوة أيضا تعتبر حلا مؤقتا لتعزيز هرمون تستوستيرون، حاول تغيير التدريبات التي تقوم بها، وكذلك الوقت في اليوم حيث تتقلب مستويات هرمون تستوستيرون بشكل طبيعي عند الشباب خلال اليوم.

النظام الغذائي

التغذية الجيدة من تناول غذاء صحي متوازن قد تفيد لحيتك وكذلك جسمك. من المهم أن تبقي مؤشر كتلة جسمك في المعدل الطبيعي، لأن السمنة يمكن أن تقلل من هرمون التستوستيرون.

قد تكون بعض العناصر الغذائية، مثل الزنك، مفيدة لمستويات هرمون تستوستيرون، فاتباع نظام غذائي صحي لن يتجاوز علم الوراثة، ولكنه قد يساعد شعرك الحالي على النمو وصحة أكبر.

ولزيادة نمو شعرك يمكنك الاعتماد على عدد من الوجبات، تشمل ما يلي:

البروتين، مثل الدجاج والسلمون.

الحديد، مثل الكبد.

الحبوب الكاملة والكربوهيدرات الصحية الأخرى.

الأطعمة الغنية بالزنك، مثل المكسرات والحمص.

الدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في الأفوكادو.

الفواكه والخضروات، مثل تلك التي تحتوي على فيتامينات B وفيتامينات A وC وD وE؛ هذه الفيتامينات قد تساعد في نمو الشعر.

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المكملات الغذائية

العديد من المكملات الغذائية تستهدف بشكل خاص نمو اللحية. كما هو الحال مع النظام الغذائي، لا يوجد علاج معجزة قادر على تجاوز الوراثة.

إذا لم تتمكن من الحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها من خلال اتباع نظام غذائي، فقد يكون تناول مكملات أو الفيتامينات الكاملة مع الحديد والزنك مفيدًا أيضًا.

الغسل والترطيب

الحفاظ على بشرتك ولحيتك نظيفة ورطبة يمكن أن يكون له، تأثير إيجابي على مظهر اللحية.

الحفاظ على المسام مفتوحة عن طريق تقشير وجهك. هذا سوف يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة والحطام من جميع بصيلات الشعر. سيساعد ذلك أيضًا في الحد من ظهور الشعر الناشئ تحت لحيتك.

يمكن أن تساعد المرطبات على الحفاظ على لحيتك ناعة ورطبة، وسيؤدي هذا إلى القضاء على قشرة اللحية وتجعل لحيتك تبدو أكثر اكتمالا.

يمكنك تجربة الكريمات والزيوت والمستحضرات، لمعرفة أيهما أفضل لنوع بشرتك ولحيتك.

النوم

يعتبر النوم ضروري للصحة العامة المثلى، ويمكن أن يكون مفيدًا لنمو اللحية أيضًا.

يتم إطلاق هرمون التستوستيرون في نظامك بشكل أساسي أثناء النوم، وعدم الحصول على قسط كاف من الراحة، والنوم المجزأ يمكن أن يؤثر سلبًا على هذه العملية.

وجدت دراسة صغيرة، أن تقييد النوم اليومي يخفض مستويات هرمون تستوستيرون لدى الشباب الأصحاء.

ووجدت دراسة أخرى أن مستويات هرمون تستوستيرون بلغت ذروتها عند بداية دورة النوم الأولى في حركة العين السريعة، وتبقى في هذا المستوى حتى تستيقظ.