لمشروب صحي ومنعش.. طريقة تحضير عصير كيوي بالموز

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- لمشروب صباحي شهي لأفراد أسرتك، إليك وصفة عصير كيوي بالموز السهلة وبمكونات تناسب فردين، بحسب ما جاء بموقع "كوكباد": مقادير عصير كيوي بالموز: -2 قطعة موز -2 قطعة كيوي Advertisements -2 كوب لبن ثلج -ثلاث ملاعق عسل ابيض -ملعقة فانيليا سائلة طريقة تحضير عصير كيوي بالموز: اخلطي الموز والكيوي واللبن والعسل واللبن والفانيليا في الخلاط وقدميه مزين بالكيوي.

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