الكبد هو العضو المسؤول عن هضم الطعام بالجسم، ويخلصه من المواد السامة. ويصاب الكبد بالعديد من الأمراض بعضها وراثي والبعض ينتج عن بعض العادات الخاطئة، كتناول الكحوليات والأطعمة غير النظيفة التي قد تحتوي على فيروسات، إضافة إلى أمراض السمنة. لذلك يقدم لكي موقع "هن"، أعراض مرض الكبد وفقا لما ورد بالموقع العالمي "مايو كلينك". الأعراض إصفرار الجلد والعينين. الشعور بألم وتورم في البطن. حدوث تورم بالكاحلين والساقين أيضا. الشعور بحكة في الجلد. Advertisements تغير لون البول ليصبح أعمق من المعتاد. البراز الدموي أو شديد السواد. الشعور بالقيء أو الغثيان. الإصابة بالكدمات بسهولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعراض مرض الكبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.