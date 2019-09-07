"عاوزني أبوس رجل أمه".. أغرب قضايا الخلع في أسبوع

طرائف وعجائب تشهدها محاكم الأسرة يوميا، إضافة إلى المآسي أيضا، وخلال الأسبوع الماضي كان هناك العديد دعاوى الطلاق كانت الحماة سببا في بعضها، والطمع والجحود سببا آخر.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز قضايا الخلع في الأسبوع الماضي.

قضية جديدة، تنضم لآلاف النزاعات في محكمة الأسرة، بطلتها شابة في العقد الثاني من عمرها، تطالب بالخلع بعد أن قام زوجها بطردها ومنعها من دخول منزلها بعد أن قام أخيها بتطليق أخت زوجها، لتكون تلك الشظية التي أشعلت النار في البيت.

ريهام تطلب الخلع: "جوزي بينتقم مني عشان أخويا طلق أخته"

قالت "ريهام.أ" صاحبة الـ29 عاما لـ "الوطن" إنها تزوجت منذ عامين هي وأخيها بنفس اليوم وكانت حياتها الزوجية مستقرة نوعا ما لا يشوبها سوى المشاكل الزوجية المعتاد عليها التي لم تصل لحد الطلاق، ولكن بدأت المشاكل تتسلل إلى حياتها عندما بدأت الخلافات تنشب بين أخيها وزوجته "أخت زوج ريهام"، وبدأت حماتها تتدخل بشكل واضح في حياتهم، ليصل بها الحال أن تطرد من المنزل بأمر من حماتها: "حماتي قالت لي ملكيش مكان في البيت دا أنت مش أحسن من بنتي اللي طلقتوها وهديتوا بيتها أنت ووالدتك"، كانت هذه أولى كلمات ريهام التي روتها أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود بمحافظة الغربية.

قصة زواج "محمد" من قاصر "على ورق أبيض".. اتخانقوا قبل التوثيق: يا الدفع يا الحبس

يمنع القانون زواج من هنّ دون السن القانوني، لذا يلجأ بعض المخالفين في القرى إلى كتابة عقود الزواج "على ورق أبيض" وإيداعها لدى المأذون لحين إتمام السن القانوني وتوثيق العقود، ويكون وقتها مؤخر الصداق حسب الاتفاق، ولكن في أغلب الحالات يكون "شيك على بياض" يوقع عليه كل من العريس ووالده ويرفق بالعقد عند مأزون القرية.

تزوج "محمد. ح"، 29 عامًا، منذ عام ونصف من قريبته التي لم تبلغ السن القانوني بعد، وكتبت أسرتها عقد الزواج "على ورق أبيض"، وأودعوه لدى المأذون الشرعي للقرية، ومعه "شيك على بياض" لضمان مؤخر الصداق وقائمة المنقولات الزوجية، ولكن نشبت مشاكل بينه وبين زوجته قبل توثيق العقد ورفضت الصلح وأصرت على الطلاق.

الزوج روى لـ"هنّ" تفاصيل محاولته الصلح مع زوجته قائلًا: "أنا حاولت أصالحها بكل الطرق الودية بعيدًا عن المحاكم، لكنها رفضت، وأصرت على رفع قضية"، متابعًا "أهلها خدوا العقد العرفي والشيكات من المأذون سجلوا العقد في المحكمة، والشيك كان والدي ماضي عليه كتبوا فيه 900 ألف جنيه وباعوه لواحد ورفع على والدي قضية وأصبح مهدد يا الدفع يا الحبس"

"محمد" أرسل إلى زوجته إنذارًا بالطاعة عن طريق المحكمة، لكنها رفضته، بحجة أنَّ المسكن غير شرعي، وأقامت ضده قضية خلع، تنظر الآن أمام محكمة الأسرة ببندر كفر الشيخ "زوجتي رفضت أي حلول وقالتلي (أنا همرمطك في المحاكم أنت ووالدك)".

غادة تطلب الخلع: "عايزني أبوس رجل أمه"

تمتلئ محاكم الأسرة بالآلاف من النزاعات العائلية، التي تنظر يوميا للفصل فيها، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية يكون ضحيتها الأولى الأطفال، الذي يواجهون مشاكل نفسة واجتماعية تنعكس بالسلب عليهم طوال رحلة حياتهم.

"أمه وأخواته البنات اتهجموا عليا في شقتي وضربوني ورموني في الشارع" بهذه الكلمات بدأت "غادة.ش" صاحبة الـ 29 عاما، تروي تفاصيل طلبها الخلع من زوجها "كرم.ح"، مهندس برمجيات، 33 عاما أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود محافظة الغربية، بعد زواج استمر عامين شهد العديد من المشكلات.

قالت غادة، في حديثها لـ "الوطن"، إن حماتها هي المتحكم الوحيد في حياتها والآمر الناهي لكل كبيرة وصغيرة في حياتها وأن المشكلة الأخيرة، حدثت بسبب بنت أخت زوجها الصغيرة البالغة من العمر 5 سنوات عندما طرقت عليها الباب في الساعة الحادية عشر مساء، وقالت لها غادة إنها مجهدة وطلبت منها أن تذهب للعلب عند جدتها وكانت المفاجأة عندما بأنها وجدت حماتها وأخوات زوجها البنات يتهجمون عليها في شقتها ويسبوها بأبشع الألفاظ.

Advertisements

وبحسب غادة، "أمه ضربتني وقالتلي مش هي اللي هتطلع برا أنتي الاي هتسيبي البيت وتطلعي برا، أنتي بتطرديها من بيت أبوكي.. دا بيت عيالي، وأنت قاعدة هنا عشان إبني وبس، وطردتني في الشارع".

عريس "آية" هرب لفرنسا بعد كتب الكتاب: 5 سنين بيقولي نأجل الفرح

"آية" صاحبة الـ 29 عامًا روت تفاصيل طلبها الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود بالغربية، مبينة لـ"الوطن"، أنها وافقت عليه لكونه "شخص مناسب"، واتفقا على أن تكون مدة الخطوبة سنة، لكنه بعد مرور 6 أشهر فاجأها بسفره إلى فرنسا ومطالبته بعقد قرانهما لاستكمال أوراق سفره ولتمكينها من اللحاق به بعد ذلك.

حان موعد زفاف "آية" لكن "العريس" طالب بتأجيله بحجة عدم قدرته على مغادرة البلد في هذا الوقت، وعليه قررا تأجيل الزفاف لمدة عام، وفي المرة الثانية تحجج أيضًا بعدم استطاعته استخراج تصريح إقامة وعليه قد لا يتمكن من الرجوع لفرنسا مرة أخرى.

"طلبت منه يبعتلي أوراقي وأسافرله، لكن رفض بحجة ظروفه الملخبطة، وأن السفارة سترفض أوراقي"، استكملت "آية"، مؤكدة أن زفافها تأجل للمرة الثانية، الأمر الذي تكرر في المرة الثالثة والرابعة وحتى مضى 5 سنوات، وما زال يريد تأجيل الزفاف لمدة عام آخر.

قلبه على ابنه حجر.. نرمين تطلب الخلع: هجرني علشان خلفت طفل بمتلازمة داون

قضية جديدة، تنضم لآلاف النزاعات في محكمة الأسرة، بطلتها شابة في العقد الثاني من عمرها، تطالب بالخلع بعدما أنجبت طفلا مصابا بمتلازمة "داون"، تعرض إثره إلى الإهانة من زوجها ومعايرته لها بأنه مرض وراثي في عائلتهم، وأنه كان يجب عليه ألا يتزوج منها وتركها وتزوج من أخرى لتنجب له أطفالا آخرين.

"جوزي عايرني بابنه وقالي دي وراثة في عيلتكم، أنا إزاي مخدتش بالي من الموضوع دا قبل ما أتجوزك وأكيد ولادك كلهم هيبقوا كدا".. بهذه الكلمات بدأت نرمين حديثها أمام محكمة الأسرة بدائرة بندر كفر الشيخ، طالبة الخلع من زوجها بعدما تزوج من أخرى، وتركها.