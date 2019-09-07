طريقة عمل طاجن اللحمة بالخوخ

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طاجن اللحمة بالخوخ، من الوجبات غير الشائعة، ولكن يفضلها الكثيرون، والتي تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، لمذاقها المميز واللذيذ.
وفيما يلي خطوات تحضير طاجن اللحمة بالخوخ، على طريقة الشيف غادة جميل، مقدم برنامج على قناة "CBC سفرة":
المقادير
لحمة.
جوزة الطيب.
بصل.
ثوم.
كريمة.
بودرة الديمي جلاس.
مرقة لحم.
خوخ.
طريقة التحضير
- وضع اللحم في الزيت على النار مع فصوص من الثوم.
- إضافة البصل والفلفل والملح وجوزة الطيب والمرقة والخوخ مع الخليط.
- وضع الخليط في فخار أو بايركس.
- إذابة بودرة الديمي الجلاس في الكريمة، مع وضع اللحم ثم تدخل الفرن.
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