الأرز بالعنب وعين الجمل، هو سلطة جديدة من نوعها، يمكنك تقديمها كفاتح شهية مختلف تبهري به ضيوف مادئتك، وفيما يلي طريقة تحضير الأرز بالعنب وعين الجمل. المقادير كوب أرز بني. كوب عين جمل. خس. 2 كوب عنب أحمر. كوب جبنة ريكوت. Advertisements الدريسنج 3 ملاعق خل. 3 ملاعق زيت زيتون. 2 ملعقة مستردة. ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة). طريقة التحضير يسوى الأرز البني بالطريقة التقليدية. يخلط الخل مع زيت الزيتون والمستردة والملح والفلفل الأسود. يرص الخس في طبق التقديم وعليه الأرز ويسقى بالصوص. تزين السلطة بالعنب وعين الجمل. تقدم السلطة باردة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة أرز بالعنب وعين الجمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.