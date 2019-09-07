"الإفتاء: توضح حدود العلاقة بين الزوجين بعد العقد وقبل الدخول

ضوابط محددة، وضعتها الشريعة الإسلامية لتنظيم العلاقة بين الزوجين، خلال المراحل المختلفة، من بينها فترة ما بعد العقد وقبل الدخول، وسط تساؤلات عن المسموح به بين الرجل والمرأة في تلك المرحلة.

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وبدورها، أوضحت دار الإفتاء، في الفتوى رقم 2640، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن المعاشرة الزوجية ينبغي ألا تتم إلا بإذن الولي أو إعلامه، والإشهاد على ذلك؛ لأن الدخول يترتب عليه أحكام أخرى قد ينكرها أحد المتعاقدين خاصة مع فساد الذمم.

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وأضافت "الإفتاء"، أنه يجوز للزوجة أو وليها منع العاقد مما أحلَّه له العقد، وفقًا لنظام بيتهم، وأعراف قومهم، وبناءً عليه ليس للزوج أن يطالب زوجته بأن تسلم نفسها له بمجرد العقد، فهذا ليس حقًّا له ما دام أن زوجته في بيت وليها، وليس له أن يطالب بالخلوة وما يترتب عليها من أشياء أباحها العقد، ولن تحصل الزوجة على ملكية كاملة لمهرها إلا عند دخول زوجها بها.