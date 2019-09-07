أمرت بألا يُكشف جسدها بعد وفاتها.. معلومات عن إليزابيث الأولى الملكة العذراء

تحتفل بريطانيا غدًا بذكرى ميلاد الملكة إليزابيث الأولى، والتي حيرت العالم بسبب طلبها ألا يكشف أحد جسدها بعد وفاتها، كما اشتهرت بالملكة العذراء لعدم زواجها.

ويسلط "هُن" الضوء في التقرير التالي حول حياة الملكة إليزابيث الأولى، نقًلا عن موقع "رويال" المعني بنشر أخبار الأسرة الملكة في بريطانيا.

ولدت إليزابيث الأولى وهي آخر ملوك تيودور في 7 سبتمبر 1533، وهي ابنة هنري الثامن وزوجته الثانية آن بولين.

كانت حياتها المبكرة مليئة بالشكوك وكانت فرصها في الفوز بالعرش ضئيلة للغاية، عندما وُلد أخوها غير الشقيق إدوارد في عام 1537.

احتلت المركز الثالث في الأسرة خلف شقيقتها غير الشقيقة الكاثوليكية الرومانية، الأميرة ماري.

نجحت إليزابيث في تولي العرش، بعد وفاة أختها غير الشقيقة في نوفمبر 1558.

كانت تتمتع بإجادة 5 لغات بطلاقة، حيث ورثت الذكاء والتصميم والدهاء من والديها.

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تعد فترة حكمها التي تبلغ 45 عامًا من أكثر الفترات ازدهارا، حيث جرى تأسيس كنيسة انجلترا التي وضعت مذاهبها في 39 مادة منذ عام 1563، والتي اعتبرت حلا وسطا بين الكاثوليكية الرومانية والبروتستانتية.

على الرغم من استبدادها، إلا أنها أدارت الحكم بذكاء ودهاء فاختارت وزراء لها بشكل جيد ومن بين هؤلاء وليام سيسيل، اللورد بورجلي كوزير الخارجية والسير فرانسيس والسنجهام المسؤول عن الاستخبارات.

بشكل عام، تألفت إدارة إليزابيث من نحو 600 مسؤول يديرون مكاتب الدولة الكبرى.

وشهد عهد إليزابيث أيضًا العديد من الرحلات الاستكشافية الشجاعة، بما في ذلك رحلات فرانسيس دريك ووالتر رالي وهامفري جيلبرت، خاصة إلى الأمريكتين.

ازدهرت الفنون في عهد إليزابيث، فجرى بناء منازل ريفية مثل Longleat وHardwick Hall، وازدهرت المسارح وحضرت الملكة العرض الأول لفيلم شكسبير "A Nightsummer Night's Dream".

عرف عهد إليزابيث بعهد الانتصار والنجاح، فغالبًا ما كانت تسمى الملكة نفسها باسم "Gloriana" و"Good Bess" و"The Virgin Queen".

اختارت اليزابيث ألا تتزوج أبدًا، وعرفت بـ "الملكة العذراء" كونها قررت نكران الذات وضحت بالسعادة الشخصية من أجل مصلحة الأمة.

وهي على فراش الموت أصدرت مرسوما ملكيا، ألا يكشف أحد جسدها وألا تعطر قبل دخول القبر، وهو ما دفع البعض لتشكك في أمرها ما إن كانت أنثى أم ذكر.

توفيت في ريتشموند بالاس في 24 مارس 1603، بعد أن أصبحت أسطورة في حياتها.