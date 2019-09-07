طريقة عمل سمك ماكريل في الفرن

سمك الماكريل يعد من الأطباق الغنية بالعناصر المفيدة للجسم، والتي قد تحتاج السيدات لإعداده ولو لمرة واحدة في الأسبوع، حتى يتم بناء أجساد أولادهن بطريقة مفيدة وصحية.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي طريقة عمل سمك الماكريل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي:

مقادير سمك ماكريل:

سمك ماكريل.

بطاطس.

طماطم.

فلفل أخضر.

ثوم.

بصل.

زيت.

ملح.

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كمون.

ليمون.

طريقة تحضير سمك ماكريل:

- تبلي السمك بالثوم والملح والكمون والليمون.

- قطعي البطاطس حلقات والطماطم والفلفل أيضا.

- ضعي البطاطس ثم حلقات الطماطم، ثم حلقات الفلفل ثم السمك ثم الفلفل ثم الطماطم وتبليهم.

- ثم ضعي الزيت والليمون وكوب من الماء.

- اتركيها تغلي على النار، ثم ادخلي الصينية الفرن حتى تمام النضج.

- تقدم الصينية ساخنة.