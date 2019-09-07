قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كرات الأرز المقلي، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأكلات المصرية التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل كرات الأرز المقلي 2 كوب أرز مستوي. نصف كوب جبنة بارميزان. 3 بيضات. 8 مكعبات جبنة موتزاريلا. Advertisements كوب بقسماط. زيت للقلي. كوب صوص مارينار. طريقة عمل كرات الأرز المقلي يخلط الأرز بالجبنة البارميزان ويشكل الأرز كرات مع الجبنة الموتزاريلا، ويغطس في البيض ثم البقسماط. يقلى في زيت غزير ساخن. يقدم مع صوص المارينار ورشة جبنة بارميزان.

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