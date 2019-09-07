مع دخول المدارس.. نصائح هامة تضمن سلامة وصول طفلك إلى المدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

قد يُعاني الأهالى عند وصول الطفل لسن دخول المدرسة من بعض الصعوبات والمشاكل التي تُشعرهم بالقلق والتوتر، أبرزها عندما يتوجه أطفالهم إلى المدرسة بمفردهم.

وفيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد على وصول طفلك بسلام إلى المدرسة، بحسب موقع "البيان" نقلاً عن موقع "سيفتي لوف تو نو الإلكتروني":

أولاً: المشي إلى المدرسة- نصائح للآباء والأمهات

إذا شعرت أن طفلك لا يمتلك مهارات كافية للمشي إلى المدرسة، فإما أن تمشي معه حتى تكون واثقاً من قدرته على المشي لوحده، أو تتخذ ترتيبات بديلة لنقله من وإلى المدرسة.

تأكد من تعليم طفلك كافة التدابير الوقائية خلال المشي من وإلى المدرسة، ليصل بأمان في حال ذهب لوحده.

تأكد من اختيار أكثر طريق أماناً لطفلك مع أقل عدد من التقاطعات ونقاط العبور.

ثانيًا: المشي إلى المدرسة- نصائح للأطفال

لا تحاول أن تأخذ طريقاً مختصراً، بل عليك أن تسلك نفس الطريق الذي اعتدت عليه مع والديك.

المشي إلى المدرسة مع صديق أو مجموعة من الأصدقاء.

ارتداء ملابس زاهية يسهل أن يراها السائقون على الطريق.

ثالثاً: الذهاب إلى المدرسة بالحافلة

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لا تغادر المقعد حتى تتأكد من توقف الحافلة بالكامل.

استخدم دائماً أحزمة الأمان إذا كانت الحافلة مزودة بها.

لا تتحرك في الحافلة. بل احرص على الجلوس بهدوء في مقعدك.

عند مغادرة الحافلة المدرسية، ابقَ على مرأى من السائق واعبر دائماً الشارع أمام الحافلة.

على الرغم من أن من المفترض أن تتوقف حركة المرور للحافلات المدرسية، لكن عليك دائماً التحقق من كلا الاتجاهين قبل عبور الشارع.

رابعًا: ركوب الدراجة إلى المدرسة

ارتداء خوذة معتمدة عند ركوب الدراجة.

ارتداء الملابس الساطعة والملونة حتى يسهل على السائقين رؤيتك.

تعلم إشارات اليد واستخدمها.

ركوب الدراجة على الجانب الأيمن من الطريق.

القيادة في نفس الاتجاه مع حركة المرور.

توقف دائماً عند علامات التوقف واتبع قواعد إشارات المرور.