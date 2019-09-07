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أعراض مرض النقرس

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النقرس من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثيرون، وتؤثر على الشخص من حيث إصابته بنوبات من الألم الشديد والتورم والاحمرار في المفاصل، وعادة ما يكون بداية الألم هو المفصل عند قاعدة إصبع القديم الكبير.

وعرض موقع "مايو كلينك" بعض الأعراض التي تشير إلى إصابة الإنسان بالنقرس.

أعراض مرض النقرس

ألم شديد بالمفصل

النقرس يؤثر على المفصل الكبير عند إصبع القدم الكبير، ويمكن أن يحدث ذلك أيضًا في أي مفصل، وتشمل المفاصل الأخرى التي تتأثر عادة الكاحلين والركبتين والمرفقين والمعصمين والأصابع، من المرجح أن يكون الألم أشد خلال الأربع إلى 12 ساعة الأولى بعد أن يبدأ.

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الانزعاج المستمر

وأحيانًا يستمر بعض الانزعاج في المفاصل من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، ومن المرجح أن تستمر النوبات اللاحقة وتؤثر على مزيد من المفاصل.

الالتهاب والاحمرار

تصبح المفاصل المصابة متورمة ومؤلمة ودافئة وحمراء.

نطاق محدود من الحركة مع تطور النقرس

وأحيانًا لا تتمكن من تحريك المفاصل بشكل طبيعي.

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