النساء أكثر عرضة للإصابة به.. مخاطر الصداع النصفي

كشفت دراسة كندية حديثة أن مرضى الصداع النصفي ربما يعانون من خطر الإصابة بالخرف في سن صغير، مشيرة إلى أن هناك احتمالاً بنحو ثلاثة أضعاف تقريباً، بأن النساء الأكبر سنّا اللواتي يعانين من الخرف، كان لديهن تاريخ مع الإصابة بالصداع النصفي في مرحلة عمرية متقدمة، كما يعتقد الباحثون أن الصداع الشديد قد يسبب التهاب في الدماغ، مما يتلف الأعصاب ويؤدي إلى فقدان في الذاكرة.

ونقلًا عن موقع "روسيا اليوم" أظهرت نتائج الدراسة أن مرض الزهايمر مرتبط ارتباطًا وطيدًا بالصداع النصفي الذي يصيب امرأة واحدة من بين كل خمس نساء ورجلًا من بين كل 12 رجلا، حيث خضع نحو 700 شخص في سن 65 عاما وما فوق، إلى استبيان حول تاريخهم مع الصداع النصفي، وتمت متابعتهم لمدة خمس سنوات، حيث أصيب خلالها 51 شخصًا منهم بالخرف.

كما أثبتت الدراسة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي بنحو ثلاثة أضعاف من الرجال، ووجدت النتائج أن الذين يعانون من مرض الزهايمر، أغلبهم كانوا يعانون من الصداع النصفي.

وهذا يعني أن الذين يعانون من الصداع النصفي هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل الخرف في سن صغير، فقدان الذاكرة الذي يؤدي إلى الزهايمر، مما يستدعي متابعتهم من أجل الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض، حيث أن الصداع النصفي من الأعراض الأولى لها.