طريقة عمل الويكا

الويكا هي أكلة مصرية صعيدية، يجهلها الكثيرون بالرغم من طعمها اللذيذ، كما أنها غنية بالفوائد، تحضر من البامية، وتشبه في قوامها الملوخية المصرية، تعرفي على طريقة تحضير الويكا الشهية في المنزل. مقادير الويكا نصف كيلو بامية مقطعة حلقات ثوم كزبرة جافة مرقة لحمة طماطم خل سمنة ملح Advertisements فلفل أسود طريقة تحضير الويكا قومي بسلق البامية في المرقة. ثم اضربي المرقة في الخلاط. شوحي الثوم المفروم والكزبرة الجافة في السمن على النار. أضيفي الطشة للبامية واتركيها لتغلي. طريقة تحضير الدقة قلّبي الطماطم مع الخل والملح والفلفل الأسود. ضعيها على النار لمدة دقيقتين وقدميها مع الويكا.

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