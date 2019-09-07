يعد السمان واحدا من الطيور الشهية، التي يمكن تقديمها بأكثر من طريقة على مائدة طعامك، فضلًا عن مذاقه اللذيذ، ويمكنك تحضيره بخطوات بسيطة وتقديمه مع الملوخية والأرز بالمكسرات. وإليكِ طريقة عمل سمان محشي بالكبدة، بخطوات الشيف شربيني. مكونات سمان محشي بالكبدة سمان أرز كبدة وقوانص بصل فلفل حار زعتر ليمون خل كزبرة خضراء دقيق Advertisements كمون شطة قرفة ملح فلفل أسود جوز الطيب بهارات طريقة تحضير سمان محشي بالكبدة في البداية قومي بتنظيف السمان جيدًا بالخل والليمون والدقيق. في إناء متوسط الحج، اغلي الماء، واسلقي الكبدة القوانص مع الملح والبهارات. بعد سلق الكبدة والقوانص، قومي بفرمها مع الثوم والبصل، والبقسماط والبهارات، والكمون والشطة والملح والفلفل وجوزة الطيب والقرفة. احشي السمان بالخليط السابق، ورشي عليه ملح وفلفل ثم اقليه بالزيت، حتى يصبح ذهبي اللون.

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