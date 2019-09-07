الفلفل الأسود يعد من التوابل المفيدة جدًا للجسم، فهو ليس فقط عنصرا مهما للنكهة، وإنما أيضًا مصدر من مصادر المعادن والمواد المغذية، كما أنه من السهل دمجه في أي نظام غذائي، يقدم لكِ موقع "هن" فوائد الفلفل الأسود للجسم، نقلًا عن موقع "GuideDoc".

يحافظ على الطعام طازجًا

يحتوي الفلفل الأسود على مركبات مضادة للميكروبات التي تساعد في الحفاظ على الطعام طازجا، حيث يعتقد العديد من علماء الأنثروبولوجيا أن الفلفل كان جزءًا من تقنيات الحفاظ على الطعام في وقت مبكر.

مسكِّن طبيعي للألم

يساعد الفلفل الأسود على محاربة الصداع، حيث إن الفلفل الأسود يوجد به مادة الـ"piperine" التي تساعد هذه المادة على تقليل إدراك الألم، فتعد مسكنا طبيعيا للآلام، علاوة على أثارها المضادة للالتهابات وخاصة التهاب المفاصل.

غني بالمعادن والفيتامينات

يحتوي الفلفل الأسود على الكثير من الفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي على كمية سخية من فيتامين A وفيتامينات C وK، ويشتمل الفلفل الأسود على فيتامينات ومعادن أخرى مثل:

حمض الفوليك

الحديد

الزنك

Advertisements

الفسفور

الكالسيوم

الثيامين

البيريدوكسين

الريبوفلافين

المنجنيز

غني بمضادات الأكسدة

الفلفل الأسود أيضًا غني بمضادات الأكسدة، حيث أظهرت الدراسات أن زيادة استهلاك مضادات الأكسدة له تأثير إيجابي على بعض الحالات الصحية، حيث يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وكذلك أمراض القلب.

يعزز امتصاص الجسم للمواد الغذائية

يساعد الفلفل الأسود على امتصاص العناصر الغذائية مثل عنصر الكركمين الموجود في الكركم، فيقلل هذا من شدة العديد من الأمراض الرئيسية، بما فيها من سرطان البنكرياس ومرض الزهايمر والصدفية.