تعاني من الصداع النصفي؟ احذر إصابتك بهذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يعاني كثيرون من الصداع النصفي، غير أنهم قد لا يعرفون أنهم قد يعانون من خطر الإصابة بالخرف في وقت متقدم من العمر، بحسب ما كشفت دراسة كندية حديثة.

وأشارت الدراسة وفقا لما نقل موقع جريدة "البيان" الإماراتي، إلى أن هناك احتمالاً بنحو ثلاثة أضعاف تقريباً، بأن النساء الأكبر سنا اللائي يعانين من الخرف، كان لديهن تاريخ مع الإصابة بالصداع النصفي في مرحلة عمرية أقل.

وأظهرت نتائج الدراسة أن مرض الزهايمر مرتبط بشكل خاص بالصداع النصفي الذي يصيب امرأة من بين كل خمس نساء ورجلاً واحداً من بين كل 12 رجلاً.

ويعتقد الباحثون أن الصداع الشديد قد يسبب التهابا في الدماغ، ما يؤدي بالتالي إلى تلف عصبي يسبب فقدان الذاكرة.

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وخضع نحو 700 شخص في سن 65 عاما وما فوق، إلى استبيان حول تاريخهم مع الصداع النصفي، وتمت متابعتهم لمدة خمس سنوات، حيث أصيب خلالها 51 شخصا بالخرف، بحسب "روسيا" اليوم.

وربما لأن الدراسة كانت صغيرة، والنساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي بنحو ثلاثة أضعاف، لم يكن لدى الرجال المشاركين في الدراسة الذين أصيبوا بالخرف تاريخ مع الصداع النصفي.

في المقابل وجدت النتائج أن الذين يعانون من مرض الزهايمر، لديهم احتمال يزيد عن 4.2 مرة بوجود تاريخ مع الصداع النصفي.

وهذا يعني أن الذين يعانون من الصداع النصفي هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا التدهور العقلي، ما يستدعي مراقبتهم عن كثب من أجل الاكتشاف المبكر للارتباك والنسيان، وهي من العلامات الأولى للمرض.