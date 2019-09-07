لبشرة خالية من آثار الحبوب.. إليك ماسك العسل بالقرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- إذا كنت تبحثين عن بشرة متألفة خالية من العيوب فإليك ماسك "العسل بالقرفة" للتخلص من الشوائب وآثار حب الشباب، بحسب ما جاء بموقع cosmopolitan: المكونات: - ملعقة عسل Advertisements - ملعقة قرفة - مرطب طريقة عمل الماسك: - ضيفي العسل على القرفة، ثم قومي بوضعهم على البشرة من 10 إلى 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بمياه فاترة وضعي المرطب المخصص لبشرتك.

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