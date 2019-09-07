محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
يرغب الكثيرون في أن يقتربوا من الأماكن التي يرتادها المشاهير والأغنياء في شاطئ ميامي في الولايات المتحدة .
والآن أصبحت هناك فرصة جيدة لتحقيق حلمهم دون أن يكلفهم ذلك ثروة طائلة حيث يعرض فندق فرصة لحجز غرفة مقابل 20 جنيها إسترلينيا في الليلة.
وذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية أن الفندق الفاخر يقع في قلب منطقة ساوث بيتش الشهيرة ويبعد مسافة مئة متر عن الشاطئ.
وأضافت أن الفندق يقدم فرصة كبيرة للاستمتاع بحمام سباحة رائع بجانب المشروبات والوجبات الخفيفة والموسيقى.
وبذلك يتيح الفندق الفرصة لزيارة المنطقة الفخمة مقابل سعر منخفض يقل عن ثمن وجبة في سلاسل الوجبات السريعة.
كانت هذه تفاصيل خبر فندق يقدم فرصة لمجاورة المشاهير مقابل 20 جنيها إسترلينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.