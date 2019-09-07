فوائد تناول العلكة

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"العلكة" من الحلوى ذات الشعبية الكبيرة، والتي يتناولها مختلف الفئات العمرية باستمرار، في ظل ثمنها الزهيد ومذاقها المميز، متجاهلين الفوائد الصحية الناتجة عن مضغهم لها.
وفيما يلي أبرز الفوائد الناتجة عن تناول العلكة باستمرار، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز":-
علاج الإجهاد
يساعد تناول العلكة في مواجهة الشعور بالإجهاد، كما يساعد في التخلص من التوتر والقلق.
اليقظة والانتباه
أكدت نتائج العديد من الدراسات الأجنبية، أن تناول العلكة يساعد على الشعور باليقظة والانتباه، حيث يساهم في تحفيز الأعصاب في منطقة الدماغ.
تحسين الذاكرة
أوضحت نتائج الدراسات العلمية بأن العلكة تساعد في تحسين الذاكرة وتقوية أدائها، لأنها تسبب في تدفق الدم إلى الدماغ.
حماية الأسنان
يؤدى تناول العلكة لمدة 20 دقيقة عقب الانتهاء من تناول الأطعمة، إلى التقليل من ظهور الترسبات على الأسنان، وتساعد على نظافتها.
علاج ارتجاع المريء
وتوجد فائدة آخرى من تناول العلكة بعد الوجبات، وهي التقليل من الحمض في المريء، نتيجة زيادة معدل إنتاج اللعاب، المتسبب في إزالة الأحماض.
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