ظل 30 يوما يطلب يد حبيبته دون علمها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استمر إيدي أوكورو البالغ من العمر 30 عاما، يطلب يد حبيبته، كالي ريد صاحبة الـ 28 عاما، لمدّة شهر كامل من دون علمها، وقبل أن يطرح عليها السؤال مباشرة.

الشاب اشترى خاتم ألماس في بداية العام ليطلب الزواج من حبيبته بشكل رسمي، لكنّه لم يرد أن يتسرع.

صحيفة “مترو” البريطانية، ذكرت أن إيدي انتظر اللحظة المناسبة بعدما التقط بعض الصور له، حاملاً خاتم الزواج من غير انتباه كالي.

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الصحيفة نقلت عن الشاب قوله: البعض يخطط لعرض مفاجئ، أو لعشاء فاخر، أما أنا، فلا أخطط لشيء، كوني شخصا عفويا وأجيد الارتجال.

إيدي أخذ الخاتم معه في كل مكان، وبدأ يلتقط صورا لنفسه معه في كل مرة تكون كالي فيها مشغولة.

ومع تسارع الأحداث، وضع إيدي الخاتم في علبة مجوهرات حبيبته لمدّة يومين من دون علمها، ثمّ وضعه في يدها أثناء نومها، وقال إن الهدف من ذلك هو أخذ صور كثيرة في سيناريوات جريئة، إلى أن يجد الوقت المناسب لطلب الزواج منها، أو إلى أن تكشف هي الأمر بنفسها.

وبعد أربعة أسابيع، جاءت اللحظة المنتَظرة، فطلب يدها ووافقت.