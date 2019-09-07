طرق علاج الشعر التالف سريعا

نهايات الشعر التالفة، تحتاج عناية فائقة، وتغيير مستمر في مستحضرات العناية بالشعر والجسم، لذا هناك خطوات يجب اتباعها، لمعرفة كيف ومتى يمكن إصلاح الشعر التالف، بحسب موقع "جلوبال".

تطبيق البلسم بالطريقة الصحيحة

يستخدم معظمنا البلسم بعد غسل الشعر بالشامبو، فقط، ولكن يجب البدء من الطرف وتدليك الشعر، والعمل تدريجيا إلى الأعلى.

مستحضرات مختلفة

قم بتغيير منتجاتك وفقًا للحالة الحالية لشعرك، وعندما يتوقف مستحضر ما عن العمل، فهذا يعني أن شعرك قد تغير، بمجرد أن يكون لديك المزيد من الرطوبة في شعرك، يمكن أن يكون منتج الترطيب الفائق ثقيلًا جدًا وتحتاج إلى التبديل إلى شيء أقل.

استخدام منتجات واقية

إذا كنت معتاداً على تجفيف الشعر أو فرد شعرك كل يوم، فتأكد من أنك تستخدم منتجات تحمي الشعر من الحرارة.

الزيوت

استخدمت الزيوت للعناية بالشعر لقرون عدة، وفي هذه الأيام، هناك الكثير من المنتجات التي تقدم زيوت متخصصة. إذا كنت تستخدم معالجة بالزيت للشعر الجاف أو التالف، فلا تبالغ فيها.

لأنه لديك بشكل طبيعي زيوت في شعرك والدهون تحتوي على نوع من المكونات الزيتية، كما أن فروة الرأس تنتج الزيت بشكل طبيعي.

يمكن أن تنتهي الزيوت إلى كونها "ثقيلة" في شعرك، لذا ابدأ باستخدام قطرات على المناطق التالفة.

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النظام الغذائي

إن تناول الطعام بشكل جيد يمكن أن يؤثر على أجزاء كثيرة من الجسم، ولكن هناك دور بين النظام الغذائي والشعر.

عندما تأكل جيدًا، أحيانًا ما يستخدم جسمك العناصر الغذائية التي تشتد الحاجة إليها، وعندما تأكل جيدًا معظم الوقت، سيكون هناك شيء في هذه المعادلة لشعرك.

الماسكات

تحظى أقنعة الشعر بشعبية كبيرة، وتقول فلوريس إن هناك نوعان أساسيان. أقنعة البروتين جيدة للأشخاص الذين يفرطون في استخدام منتجات الشعر الكيميائية مثل المبيضات، ولكن إذا كان لديك شعر جاف، يجب عليك اختيار قناع ترطيب.

ويمكنك القيام بها مرة واحدة في الأسبوع حسب نوع شعرك.

تقليل الحرارة

لقد اعتدنا جميعًا على استخدام أدوات ساخنة مثل أجهزة فرد الشعر وبكرات الشعر والمجففات، لكن الأفضل استخدامها بمستويات حرارة منخفضة.

جميع الأدوات الساخنة لها إعدادات ودائمًا ما تكون عالية جدًا، وهو ما يؤدي إلى التخلص من فوائد السرعة عن طريق الشعر الذي يبدأ بالجفاف وينتقل سريعًا إلى التلف.

قص الشعر

عندما يكون شعرك خارجًا عن الإصلاح هذا هو الوقت الذي يجب أن ترى فيه مصفف الشعر للحصول على قص، عندما يكون لديك نهايات مجزأة ونقص في الرطوبة، فقد حان الوقت له.