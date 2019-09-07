طريقة عمل سبرنج رول بالسوسيس

أصبحت المقبلات من أساسيات السفرة المصرية، ونوعا من التجديد لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل الإسبرينج رول بالسوسيس، وفقا لموقع "سي بي سي سفرة".

المكونات

كمية سبرينج رولز.

جزر مقشر ومقطع.

كمية من الكوسة مقشرة.

قطعة من الزنجبيل الطازج.

كمية من السوسيس.

فلفل حار.

مقدار من صوص المحار.

صويا صوص.

بصل وثوم مفرومين.

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مقدار من الزيدة.

مرقة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نضع كمية من الزيت في طاسة على النار، ونسقط البصل والثوم بها مع مكعب المرقة.

نضع السوسيس والكوسة والجزر في خلاط ونفرمهم جيدا.

ثم نضيف إلى الخليط البصل والفلفل، والصويا صوص.

نضع معلقة دقيق مع قليل من الماء لصنع عجينة نقفل بها أوراق الإسبرينج رولز، بعد حشوها بالخضار والسوسيس، ثم نقليها في زيت غزير.