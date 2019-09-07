تُعاني بعض الأمهات مع أولادهن المصابين بالتوحد، وقد تتأخر العديد منهن في اكتشاف المرض وعلاجه، بسبب عدم الدراية الكافية بأعراضه.

وتختلف أعراض التوحد وشدة المرض، من شخص لآخر، وفقا للمعهد الوطني للصحة العقلية (NIMH).

وسلط موقع "BOLDSKY" الهندي، الضوء على أعرض عدة تشير لإصابة الأطفال بالتوحد.

أعراض التوحد لدى الأطفال

التحديق في الوجوه.

صعوبة في التعامل مع التفاعلات البشرية اليومية.

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وجود لزمات حركية متكررة، بالإضافة إلى فرط الحركة الذي يعرض الطفل للمخاطر.

قيام الطفل بأنشطة روتينية عديمة الفائدة.

التأخير في التحدث والتعلم.

السلوكيات المتكررة غير المعتادة، وهي أحد أعراض التوحد الذي ينطوي على التقليب اليدوي.

بعض العلامات الملحوظة كالاهتزاز والقفز والدوران، وما إلى ذلك.