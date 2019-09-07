أبرزهن مريضات الضغط.. حالات يمنع فيها تناول أدوية منع الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:
تلجأ العديد من السيدات إلى تناول أدوية منع الحمل، لتحديد النسل وتلافي حدوث حمل في وقت غير مرغوب فيه، لكن بعض الأدوية قد تسبب مضاعفات صحية للسيدات.
وينصح خبراء الصحة السيدات بعدم تناول أي أدوية إلا تحت إشراف طبيب متخصص لعدم حدوث مضاعفات صحية، خاصةً إذا كانت السيدة تتناول أدوية أخرى قد تتداخل في تأثيرها مع أدوية منع الحمل.
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