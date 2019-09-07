تحدثت الإعلامية اللبنانية سازديل، عن الأسباب التي دفعتها إلى الإعلان عن تجميد بويضاتها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر".
وقالت سازديل، إنه بصفه عامة، هناك عدة أسباب تدفع الفتيات إلى إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية، مرجعةً إياها إما لأسباب وراثية وتأخر سن الزواج حتى تستفيد من بويضاتها بعد تقدم العمر.
وأضافت أنها أجرت العملية لرغبتها في الحصول على 3 أبناء في نفس الوقت، لهذا قامت بتلقيح 10 بويضات: "ما عندي وقت عشان أحمل وأتعطل أكثر من مرة، حابة يكون عندي عيلة كبيرة، الحياة أخدتني في الشغل".
وتابعت أن العملية يستلزمها تحضير قبل موعد إجرائها بأسبوعين، حيث تجري فحوصات وتحصل على حقن معينة ويجرى متابعة الوضع مع الأطباء لمعرفة حجم البويضات، ثم تحصل على مضاد حيوي لمدة 7 أيام بعد إجراء العملية.
وأشارت الإعلامية اللبنانية، أنها وصلتها ردود فعل مرحبة من قبل عدد كبير من البنات: "قالوا لي انتي أعطيتينا أمل، وأكثر فئة تواصلت معي من المتأخرات عن الزواج".
وعن تشبيهها بالعارضة العالمية كيم كارديشان، قالت: "مكنش عندي مشكلة لأني مكنتش أعرفها ولما الموضوع اتكرر حسيت بملل".
ونشرت الإعلامية اللبنانية سازديل، صورة لها وهي ترتدي ثوب دخول غرفة العمليات الجراحية، عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة: "اليوم عملت تفريز بويضات بمستشفى الجامعة الأمريكية لأنه حابة بعدين جيب أكتر من بيبي مع بعض إن شاء الله".
وكانت الإعلامية اللبنانية سازديل الملقبة بـ"كيم كاردشيان العرب"، أجرت عملية تجميد بويضات على خطى المصرية ريم مهنا داخل إحدى المستشفيات في بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية لبنانية عن تجميد بويضاتها: مش فاضية أحمل أكتر من مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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