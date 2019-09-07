فيديو.. هاني الناظر يقدم نصائح لأولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي

قدم الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عددا من النصائح لأولياء الأمور لاقتراب العام الدراسي الجديد.

وقال الناظر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "الساندوتش اللي بياخده الطفل معاه المدرسة مهم جدا لصحته، ولازم الأم تعمل الحاجة اللي بيحبها للطفل وتديله الفاكهة اللي بيحبها".

وأضاف: "الساندوتش والكوباية الخاصة بالطفل لازم يعرف إنها بتاعته لوحده وممنوع حد يشاركه فيها، ولا بد من تعليم الطفل عدم تناول طعام أحد أو الشرب من كوبه الخاص".

وشدد على أهمية تقليم الأظافر والاهتمام بنظافة الشعر منعا لتراكم الميكروبات أو وجود حشرات، "نهاية كل أسبوع لازم الأم تشوف فروة الرأس والشعر خوفا من وجود حشرات لأن وجود الحشرات لا يفرق بين مدارس الأغنياء أو الفقراء".

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واستطرد: "لازم الأم تعمل صندوق صغير بجوار باب الشقة، عشان ولادها يحطوا جزمهم فيه بعد ما يرجعوا من المدرسة وعدم دخول البيت بالحذاء لاحتوائه على فيروسات وبكتيريا"، محذرا من النوم بالشراب وضرورة تهوية القدمين.

وأكد على ضرورة الاهتمام بتدفئة الأطفال قبل ذهابهم للمدرسة.