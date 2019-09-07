الامارات | «مرموم» توقّع اتفاقات جديدة في «يوروتير»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مرموم» توقّع اتفاقات جديدة في «يوروتير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت «مرموم للألبان» صفقتين مع شركتين وطنيتين للأعلاف في الدولة، بقيمة إجمالية تصل إلى 27 مليون درهم، على هامش معرض «يوروتير الشرق الأوسط»، الذي يُعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج. وقال المدير التنفيذي لشركة مرموم للألبان، المهندس سلطان الجابري: «نحن كشركة محلية ملتزمون بإنتاج كميات كبيرة من الحليب الطازج والألبان الطازجة بجودة عالية، وذلك تلبية لاحتياجات الدولة، والواقع أن عدد السكان في تزايد، ونحن حريصون على الحفاظ على البيئة، وبالتالي نعي أهمية الزراعة المستدامة لتوفير الاحتياجات الغذائية على مستوى البلاد ككل، وعليه يأتي استثمارنا في توريد العلف من أهم شركتين وطنيتين، ليؤكد ويدعم هذا الالتزام».

وتعتبر رعاية مرموم في استضافة معرض «يوروتير الشرق الأوسط» نتيجة طبيعية للقيم المشتركة بين استراتيجية الابتكار لديها والتزام «يوروتير» بتقديم آخر التكنولوجيا في مجال إدارة المواشي. كما يسعى المعرض إلى أن يتحول إلى منصة تجمع أهم الفاعلين في مجال إدارة الماشية من حول المنطقة، لمشاركة الخبرات والمعرفة، فتكون منصة مناسبة لعقد الصفقات بين أهل الاختصاص. تتعهد «مرموم» بتعزيز الاستثمارات بما يخدم الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للدولة، ودعماً لهذا التوجه وقّعت اتفاقات مع أكبر موردَين وطنيين للعلف بقيمة إجمالية تصل إلى 27 مليون درهم.