الامارات | ميناج تفاجئ جمهورها.. وتترك الساحة

شكرا لقرائتكم خبر عن ميناج تفاجئ جمهورها.. وتترك الساحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج جمهورها، أمس، بإعلانها اعتزال الغناء من أجل «تكوين أسرة».

ووجهت ميناج (36 عاماً) رسالتها إلى متابعيها، البالغ عددهم 20 مليوناً عبر موقع تويتر، رغم أنها لم يسبق أن قالت إنها حامل أو متزوجة. وكتبت: «لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة».

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وكانت ميناج قد قالت في شهر يونيو الماضي إنها تعتزم الزواج من صديقها كينيث بيتي، وفي شهر أغسطس غيرت اسمها على «تويتر» إلى مدام بيتي، لكنها لم تقل ما إذا كانت قد تزوجت.

وسطع نجم المغنية قبل نحو 10 أعوام عبر ألبومها «الجمعة الوردية» (بينك فرايداي)، وتشتهر بتعليقاتها الصريحة والخلافات مع المغنين الآخرين، وبشعرها المستعار الملون.

وفازت ميناج، وهي واحدة من مغنيات الراب الأميركيات القليلات، بست جوائز موسيقية أميركية، قبل أن تصبح مُحَكِمة مثيرة للجدل في «أميركان أيدول»، وأدرجت في قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم لعام 2016.