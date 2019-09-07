الامارات | «ورد مسموم».. رهان مصر على «أوسكار أفضل فيلم أجنبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ورد مسموم».. رهان مصر على «أوسكار أفضل فيلم أجنبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رشحت مصر، أول من أمس، فيلم «ورد مسموم» للمخرج أحمد فوزي صالح للمنافسة في جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي هذا العام.

والفيلم بطولة مريهان مجدي (كوكي) وإبراهيم النجاري ومحمود حميدة، وهو مأخوذ عن رواية «ورود سامة لصقر» للمؤلف أحمد زغلول الشيطي.

وسبق للفيلم أن عرض بالعديد من المهرجانات العربية والأجنبية وفاز بجوائز منها جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

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وقالت نقابة المهن السينمائية في مصر، إن لجنة مشكلة من نقاد وصحافيين ومخرجين اجتمعت أول من أمس، وأجرت تصويتاً على عدد من الأفلام المرشحة لتمثيل مصر في الأوسكار، مضيفة أن «ورد مسموم» حاز أكبر عدد من أصوات الحاضرين.

ويحق لكل دولة في العالم ترشيح أحد أفلامها للمنافسة في جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، لتقوم بعد ذلك أكاديمية فنون وعلوم السينما في الولايات المتحدة بإعلان الأفلام المقبولة ضمن قائمة أولية في ديسمبر، ثم إعلان قائمة مختصرة في يناير.

ويقام حفل إعلان وتوزيع الدورة الـ92 لجوائز الأوسكار في التاسع من فبراير المقبل في هوليوود.