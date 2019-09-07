الامارات | أفراح الخروصي والمنصوري

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الخروصي والمنصوري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم سعيد سالم الخروصي، بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة إبراهيم حسن محمد المنصوري.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة المشرف للأفراح بأبوظبي، عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، ولفيف من المدعوين والأهل.
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