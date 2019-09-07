الامارات | أفراح الرواشد

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الرواشد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل محمد عبيد بخيت الراشدي بزفافه إلى كريمة هلال محمد الراشدي، وذلك في قاعة الأفراح بمنطقة الظاهر في العين. حضر الحفل أعيان قبيلة الرواشد، إلى جانب عدد من ضباط القوات المسلحة والشرطة ورجال الأعمال، وحشد من المهنئين وزملاء العريس والأهل. وتخللت الحفل عروض من وحي التراث الإماراتي الأصيل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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