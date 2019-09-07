الامارات | أفراح القبيسي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح القبيسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل محمد ناصر سيف القبيسي بمناسبة زفافه إلى كريمة بلال محمد عبدالقادر. حضر الحفل، الذي أقيم في نادي الضباط بأبوظبي، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس. وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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