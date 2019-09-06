بفستان بريش رفقة زوجها.. أول ظهور لـ بسمة وهبة بعد حديثها عن السرطان

بفستان أبيض، متوسط الطول، من الريش، جاء بتصميم "الأوف شولدر"، مع مكياج سموكي مميز، وإكسسوار بسيط، شاركت الإعلامية بسمة وهبة، متابعيها بصورة جديدة لها، برفقة زوجها، خلال تواجدهما بإحدى حفلات الزفاف.

وعلقت "وهبة" على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على "الإنستجرام" قائلة: "أما تبقى الفرحة فرحتين؛ فرحتي بـ(حبيبة) اللي غلاوتها عندي من غلاوة مامتها، صاحبة عمري ورفيقة الرحلة، وفرحة لقاء الصحاب اللي عشت معاهم أجمل ذكريات وشاركت معاهم لحظات سعادة وضحك ملوش عدد ولا حصر".

وتابعت: "إيه أحلى من فرحة زي دي، وأنا كمان معايا حب عمري جنبي، سندي وزوجي وصديقي العزيز، ربنا يديم الفرحة في قلوب المحبين".

ويُعد هذا الظهور الأول للإعلامية، بعدما سردت قصتها مع مرض السرطان، مؤخرًا عبر الإنستجرام، حيث كتبت منشورا طويلًا، يرصد رحلتها مع المرض، وكيف انتصرت عليه.

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وكتبت "بسمة": "بقالي فترة ساكتة ومش حابة أتكلم.. بس الحقيقة بعد فراق العزيز الراحل فاروق الفيشاوي وفراق الجميلة الشابة ميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بنت الـ25 سنة في نفس الأسبوع وقصص أخرى زادت مشاركتها في الفترة الأخيرة عن ناس اتعلقنا بيهم، لكن المرض خطفهم مننا، كل ده خلى بعض الأصوات تعبر عن فقدانها للأمل بعد سلسلة الصدمات دي، ونشوف إن التحدي مع السرطان ممكن يكون معركة خسرانة، علشان كدة قررت وبعد تفكير طويل أشارككم قصة صغيرة".

وأكملت: "البعض يعرف إني أصبت بمرض السرطان اللي هو في الحقيقة أنا وصفته إنه مش بس مرض دي معركة حقيقية، ومهما الواحد اتكلم عن معركته ورحلة المرض، هيفضل من الصعب وصف بعض اللحظات اللي عدت عليه، لحظات الآلم، بس النهاردة قررت أحكيلكم الزاوية الأهم للحدوتة، حدوتة الأمل".

لأول مرة بسمة وهبة تكشف تفاصيل معركتها مع السرطان: حدوتة أمل

قرار بوقف بسمة وهبة

وأثارت بسمة كثيرا من الجدل على مدار الأيام الماضية، بشأن برنامجها "شيخ الحارة" عبر قناة "القاهرة والناس"، ما دفعها لتقديم استقالتها من القناة، ووقف برنامجها عن العرض، وفقًا للقرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واتخذ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، أمس، قرارا بوقف بسمة وهبة بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده مما سماه تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، التي خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأضاف "سعدة"، في بيان له، أن الحلقة خالفت أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، الذي حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنها لم تقنن وضعها مع النقابة وغير مقيدة بأي من جداول القيد بالنقابة، كما أنها لم تحصل على تصريح مزاولة المهنة، وفقاً للمادتين 2&19 من قانون النقابة.