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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة لقطات مصورة، من حفل زفاف نجل الفنانة العراقي كاظم الساهر "عُمر"، والتي ظهرت في إحدى الصور سيدة بحجاب فاتح اللون، زعم البعض أنها والدة العريس، وزوجة الفنان السابقة.
وتألقت بفستان فضفاض، فاتح اللون، بقماش لامع، مع حجاب فاتح أيضًا، ومكياج "سموكي" بسيط، وهي تقف خلف القيصر، وسط مجموعة من المدعوين.
الأمر الذي تداوله العديد من الرواد، مُشيدين بمظهرها، خاصة إنها كانت غائبة لفترة طويلة عن عيون الإعلام، حيث يعد أبرز ظهور لها، كان منذ عدة سنوات، خلال حفل زواج أبنهما الأكبر "وسام".
يُذكر إن كاظم كان قد انفصل عن زوجته، مؤكدًا خلال استضافته ببرنامج "المتاهة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، إن زواجه المبكر كان أحد أبرز الأسباب التي دفعتهما للطلاق، حيث تزوج وهو في عُمر الـ19.
كانت هذه تفاصيل خبر بحجاب فاتح.. أحدث ظهور لزوجة كاظم الساهر السابقة.. ورد فعل رواد التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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