المدخنين من بينهم.. هؤلاء معرضون للإصابة بسرطان القضيب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو:
تزيد بعض العوامل من فرص الإصابة بسرطان القضيب، ما يجعل بعض الرجال أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بهذا النوع من السرطان.
وفي الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بسرطان القضيب لدى الرجال، وفقًا لموقع "Cancer.net":
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